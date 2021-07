Energia: consumo di elettricità in Cina aumenta del 12,6 per cento nel primo semestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha assistito ad un aumento del consumo di energia elettrica del 12,6 per cento nel primo semestre 2021 rispetto all'anno precedente. Lo ha riferito Li Fulong, un funzionario della Amministrazione nazionale per l'energia cinese, nel corso di una conferenza stampa. Il consumo di energia industriale è aumentato del 16,5 per cento su base annua, contribuendo quasi il 70 per cento alla crescita del consumo totale di elettricità del Paese nel periodo in esame. Il consumo di carbone è aumentato del 10,7 per cento su base annua, mentre la domanda del mercato di gas naturale è cresciuta del 21,2 per cento, ha affermato Li. In risposta alla crescente domanda di elettricità, la Cina ha intensificato gli sforzi per garantire un'adeguata fornitura di energia. La Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma, il principale pianificatore economico della Cina, ha recentemente esortato le autorità competenti a controllare l'impatto delle attività economiche e i cambiamenti climatici sulla domanda di energia, e di conseguenza ad adeguare tempestivamente il piano di risposta alle emergenze. (Cip)