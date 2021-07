Roma: Raggi, via dei Lucani a San Lorenzo diventerà spazio aperto, sicuro e vivibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un’area abbandonata del quartiere San Lorenzo diventerà uno spazio aperto, sicuro e vivibile per tutti, con un intervento pubblico che prevede spazi riqualificati e nuovi servizi per i cittadini". Lo scrive in un post su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. "È il progetto che sarà realizzato in via dei Lucani, grazie a un investimento di Roma Capitale di oltre 20 milioni di euro. E grazie soprattutto ai residenti, alle associazioni e a tutti coloro che in questi mesi hanno dato il loro contributo nell'ambito di un bel percorso di partecipazione. Si è da poco conclusa la conferenza dei servizi che ha valutato il progetto e a breve arriverà in Giunta la delibera per proseguire rapidamente l’iter amministrativo", continua la prima cittadina di Roma. "Ci siamo confrontati con i privati proprietari degli immobili e abbiamo preso atto della loro scelta di non aderire al percorso di trasformazione. Siamo andati avanti per affermare l’importanza della regia pubblica, nell’interesse della comunità: procederemo con l’esproprio delle aree e con un progetto che è frutto dell’ascolto dei cittadini". (segue) (Rer)