Roma: Raggi, via dei Lucani a San Lorenzo diventerà spazio aperto, sicuro e vivibile (2)

- "È prevista la completa demolizione degli edifici esistenti nell’area e la realizzazione di tre nuovi edifici: uno destinato ad impianto sportivo ospiterà al piano terra piscina e spogliatoi, al primo piano spazi attrezzati per l’attività fisica e sulla copertura un playground e accessibile attraverso una passerella che collegherà a via dei Messapi; un secondo immobile, nelle vicinanze di via degli Anamari, ospiterà servizi pubblici sociali e culturali, bike parking e ciclo-officina, colonnine di ricarica per la mobilità elettrica e un parcheggio multipiano; l’ultimo edificio sarà destinato a centro servizi che offrirà spazi per artigiani, artisti, associazioni culturali; non mancheranno spazi verdi, giochi per bambini, percorsi pedonali", aggiunge Virginia Raggi. "L’obiettivo è di trasformare questo luogo abbandonato, dove venne uccisa la giovane Desirée, in uno spazio sicuro, inclusivo, accessibile a piedi, che offra quei servizi di prossimità che nell’area mancano. Lo faremo insieme ai cittadini che conoscono San Lorenzo e i suoi bisogni", conclude la sindaca di Roma. (Rer)