Auto: Repubblica Ceca, Skoda ferma la produzione per una settimana dopo le vacanze

- La società automobilistica ceca Skoda Auto fermerà la produzione per una settimana dopo le vacanze previste nelle prime due settimane di agosto. Lo rende noto l’agenzia di stampa “Ctk”. Nella settimana di pausa forzata, causata dalla carenza di semiconduttori, i dipendenti riceveranno l’85 per cento della retribuzione. La produzione ha già subito arresti nei giorni scorsi. Nel 2021 Skoda Auto ha prodotto oltre un milione di automobili. In Repubblica Ceca conta tre impianti. (Vap)