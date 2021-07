Moldova: il Parlamento elegge oggi il suo presidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo Parlamento moldavo si è riunito oggi per eleggere il suo presidente e formare le commissioni permanenti. Lo riferisce l'agenzia di stampa "deschide.md". La nuova legislatura, l'undicesima per la Moldova, conterà tre gruppi parlamentari, ovvero quello del Partito Azione e Solidarietà (Pas), quello del Blocco elettorale dei comunisti e socialisti (Becs) e quello del Partito Șor. Allo stesso tempo, il Pas ha annunciato la costituzione della maggioranza assoluta. L'ex vicepresidente del Parlamento, Mihai Popsoi, è stato eletto capogruppo del Pas, che conta 63 deputati. I suoi vicepresidente saranno Vladimir Bolea, Veronica Rosca e Lilian Carp. Zinaida Greceanii è stata eletta invece capogruppo del Becs, che si è dichiarato ufficialmente all'opposizione. Il partito Sor, infine, sostiene che lavorerà "in una posizione costruttiva". (Rob)