Cina: aumentati di oltre il 21 per cento gli investimenti esteri a Shanghai

- Gli investimenti esteri a Shanghai sono aumentati del 21,1 per cento su base annua nei primi sei mesi dell'anno, ammontando a circa 12,45 miliardi di dollari Usa durante il periodo, ha affermato la commissione municipale per il commercio. Nel primo semestre sono state create nella città cinese 31 sedi regionali di multinazionali finanziate dall'estero, portando il numero totale a 802. Nel frattempo, sono stati costruiti 12 nuovi centri di ricerca e sviluppo finanziati dall'estero, per un totale di 493 nella sola Shanghai. (Cip)