Imprese: Edf, nel primo semestre utile netto a 4,17 miliardi di euro

- Nel primo semestre dell'anno il gruppo energetico francese Electricité de France (Edf) ha registrato un utile netto di 4,17 miliardi di euro, dopo aver perso 701 milioni l'anno precedente. I ricavi sono aumentati del 14,1 per cento, a 39,6 miliardi di euro, mentre il margine operativo lordo è salito del 29,3 per cento, a 10,6 miliardi di euro. Una tendenza resa possibile grazie a "una progressione della produzione nucleare in Francia e un clima più freddo in un contesto di aumento dei prezzi dell'elettricità e del gas", riferisce Edf. (Frp)