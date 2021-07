Energia: Russia, esteso al 2030 programma di sviluppo tecnologia nucleare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società russa per l'energia atomica, Rosatom, sta lavorando con il governo per l'estensione fino al 2030 dei finanziamenti ad un programma completo per lo sviluppo delle tecnologie nucleari. Lo ha annunciato il presidente della società statale, Aleksej Likhachev, in un messaggio ai dipendenti pubblicato sul sito di Rosatom. "Attualmente stiamo lavorando con il governo russo su uno schema per espandere i finanziamenti per il nostro programma globale ed estenderne la validità fino al 2030. È importante che il presidente abbia sostenuto questa iniziativa e noi, ovviamente, lo informeremo sull'attuazione di tutti i nostri progetti", ha affermato Likhachev. Il programma "Sviluppo di attrezzature, tecnologie e ricerca nel campo dell'uso dell'energia atomica nella Federazione Russa per il periodo fino al 2024" è stato sviluppato dalla società statale Rosatom insieme all'Istituto Kurchatov, all'Accademia russa delle Scienze, ed al ministero della Scienza e dell'Istruzione superiore, in conformità con il relativo decreto del presidente della Federazione Russa, approvato nel febbraio di quest'anno. (Rum)