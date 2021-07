Imprese: Ivirma acquisisce Create Fertility consolidando presenza nel Regno Unito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ivirma Global, leader mondiale nella medicina riproduttiva, annuncia l'acquisizione di Create Fertility. Così, evidenzia un comunicato stampa, la proprietà di Ivi estende la sua presenza a livello mondiale, stavolta scommettendo sul nord Europa come mercato in crescita nei prossimi anni. Grazie ai 21 centri Create che si aggiungono alle cliniche già presenti in tutto il mondo, il Gruppo ottiene una quota di mercato superiore al 10 per cento nel Regno Unito e una presenza significativa in Danimarca. Questa ulteriore crescita di Ivirma dimostra ancora una volta la capacità di integrazione e crescita, sia organica sia in termini di acquisizioni, del Gruppo. Si tratta di una transazione che valuta il 100 per cento della società a più di 100 milioni di sterline, con Ivirma che acquisisce l'80 per cento delle cliniche Create. Il prestito sindacato ha ottenuto più del 170 per cento di sottoscrizioni, segno dell'ottimo stato di salute della società e dell'attrattività di quest'operazione in particolare. Tutto questo rientra nel progetto di espansione di Ivirma, che attualmente punta alla crescita in Europa e negli Stati Uniti per consolidare la sua posizione di leadership a livello globale nel campo della medicina riproduttiva. (segue) (Com)