Coldiretti: un italiano su due taglia sprechi alimentari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più di un italiano su due, ovvero il 55 per cento, "ha diminuito o annullato gli sprechi alimentari adottando nell’ultimo anno strategie che vanno dal ritorno in cucina degli avanzi ad una maggiore attenzione alla data di scadenza". Lo rende noto la Coldiretti sulla base dei risultati di un sondaggio condotto sul sito www.coldiretti.it in occasione dell’Overshoot Day che a livello globale ricorre il 29 luglio mentre in Italia è scattato già il 13 maggio. "Si tratta – prosegue - del momento in cui si esauriscono le risorse naturali come quelle alimentari ed energetiche disponibili per quest'anno e si comincia a sfruttare quelle del 2022. Nonostante la situazione preoccupante per lo stile di vita degli italiani dal punto di vista dell’efficienza energetica, dello sviluppo urbanistico, dello sfruttamento delle risorse da parte della popolazione, si registrano dati incoraggianti sul piano della riduzione dello spreco alimentare, spinta anche dall’emergenza Covid". (segue) (com)