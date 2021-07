Cina: commercio estero del Tibet cresce del 140 per cento nel primo semestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commercio estero della regione autonoma del Tibet, nel sud-ovest della Cina, è aumentato del 140 per cento su base annua nella prima metà del 2021. Le importazioni e le esportazioni della regione sono state pari a 1,98 miliardi di yuan (circa 304 milioni di dollari Usa) nei primi sei mesi del 2021, ha affermato la dogana di Lhasa in una nota. La regione ha commerciato con 54 Paesi e regioni in tutto il mondo nella prima metà dell'anno. La Germania è stata il principale partner commerciale del Tibet, con un volume commerciale aumentato di quasi 430 volte fino a raggiungere i 947 milioni di yuan (145,6 milioni di dollari), secondo i dati. Le merci importate nella regione riguardano prodotti ad alta tecnologia, con un valore di importazione che ha raggiunto i 963 milioni di yuan (148 milioni di dollari). Le sue esportazioni riguardano prodotti ad alta intensità di manodopera, compresi vestiti e scarpe. (Cip)