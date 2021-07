Lavoro: Cgil, rinnovo contratto settore tessile buona notizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La segretaria confederale della Cgil, Tania Scacchetti ha definito una buona notizia l'ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro del tessile abbigliamento sottoscritta da Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil e dalle rappresentanze di Smi. "Una buona notizia per gli oltre 400mila lavoratrici e lavoratori del settore tessile e abbigliamento, uno tra i settori più colpiti dalla pandemia. Il rinnovo di un contratto importante come questo - sottolinea Scacchetti - è segno di fiducia e impegno per la ripresa. Indica che la tutela del lavoro e delle condizioni economiche dei lavoratori sono la leva decisiva per la crescita del Paese", ha aggiunto. (Rin)