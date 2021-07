Amministrative: a Marino Fd'I lancia candidatura a sindaco di Fabrizio De Santis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In occasione delle elezioni amministrative del Comune di Marino 2021, Fratelli d'Italia sosterrà con forza e convinzione la candidatura a sindaco di Fabrizio De Santis". Ad annunciarlo, in una nota, il coordinatore di Fratelli d'Italia Marino, Giuseppe Bartolozzi e i due i circoli territoriali Marino e Santa Maria delle Mole, che poi sottolineano: "La nostra città ha disperato bisogno di rilancio e sviluppo dopo cinque anni di disastro grillino a Palazzo Colonna e, a nostro giudizio, Fabrizio De Santis rappresenta la sintesi perfetta per ridare dignità e splendore a Marino, grazie alla sua lunga esperienza amministrativa e alle sue grandi qualità personali e politiche. Una candidatura, quella di Fabrizio De Santis, forte e autorevole che auspichiamo possa essere sposata e condivisa da tutte quelle forze civiche e politiche che si rispecchiano nei nostri valori e hanno a cuore il bene del territorio e della comunità di Marino. Siamo dell'opinione, infatti, che quella coesione e quell'impegno su una candidatura unitaria, ribaditi nel documento del 7 luglio scorso, firmato dalle forze del tavolo provinciale e regionale di centrodestra - ma purtroppo disatteso da alcune forze politiche (certamente non da noi!) - sia ancora possibile da raggiungere. In questo contesto, reputiamo che la candidatura di Fabrizio De Santis rappresenti la convergenza perfetta per portare il centrodestra alla conquista di Palazzo Colonna". (Com)