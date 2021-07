Milano: Sardone (Lega), in via Salomone ennesima area abbandonata ora casa per clandestini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il “modello Milano” sull’accoglienza “è una bufala: il comune è totalmente assente, e con questa Giunta insicurezza e degrado sono tratti distintivi della città”. Lo afferma in una nota Silvia Sardone, consigliere comunale della Lega, dopo aver visitato l’ex area Casa Editrice Ricordi in via Salomone, ora zona abbandonata. “Si entra aprendo un cancelletto e immediatamente ci si trova di fronte a uno stabile occupato da immigrati di ogni etnia che vivono tra i rifiuti, in condizioni igienico-sanitarie pietose: gli stranieri ci hanno detto chiaramente che qui nessuno del comune si è mai fatto vivo e nel tempo si stanno moltiplicando appartamenti occupati, e senza un intervento di messa in sicurezza tutti gli edifici dell'area diventeranno rifugio per sbandati, clandestini e purtroppo anche drogati, visto che ci sono siringhe per terra”, ha detto. Da tempo, ha aggiunto il referente dei comitati di quartiere Davide Ferrari, “chiediamo che l'area sia messa in sicurezza e che il comune intervenga per lo sgombero e la riqualificazione: non è ammissibile che un'area così grande sia lasciata in queste condizioni, con notevoli disagi per il quartiere e per i cittadini che passano quotidianamente in via Salomone”. (Com)