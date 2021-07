Cina: ministro Difesa, Pechino "non rinuncerà ai suoi interessi nazionali"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina non farà mai concessioni a scapito della salvaguardia dei suoi interessi nazionali fondamentali. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa cinese, Wei Fenghe, alla 18ma sessione dei ministri della Difesa degli Stati membri dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco) a Dushanbe, capitale del Tagikistan. "La Cina non ha mai preso di mira gli altri Paesi e non permetterà mai ad altri la prepotenza. La Cina è impegnata a mantenere la prosperità e la stabilità internazionali e il suo sviluppo andrà a beneficio di tutti", ha aggiunto il ministro. Wei ha invitato gli Stati membri della Sco a mantenere una stretta comunicazione, a migliorare i meccanismi di cooperazione nei settori professionali. (Cip)