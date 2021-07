Germania: Berlino, polizia vieta due manifestazioni dei negazionisti Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia di Berlino ha vietato due manifestazioni di Pensiero laterale (Querdenken), variegato movimento che riunisce negazionisti del Covid-19 e oppositori delle norme anticontagio, previste nella capitale della Germania per il 31 luglio e il primo agosto prossimo. Come riferisce il quotidiano “Der Tagesspiegel”, sono attesi circa 22.500 dimostranti. Le forze dell'ordine hanno vietato i cortei perché prevedono che i manifestanti violeranno l'obbligo di indossare la maschera di protezione e le regole in materia di distanziamento, come ripetutamente avvenuto in passato. A ogni modo, i militanti di Pensiero laterale si stanno mobilitando su internet per manifestare a Berlino, anche con messaggi in codice. Tra i contenuti diffusi in rete vi sarebbe anche un “piano di emergenza” per tenere cortei spontanei, in violazione del divieto della polizia. Al riguardo, tra gli aderenti a Pensiero laterale si susseguono gli appelli a “rimanere mobili” e a “reagire in maniera flessibile” alla decisione delle forze dell'ordine. Il movimento riunisce estremisti di destra, nostalgici del Reich tedesco, oppositori dei vaccini, adepti dei culti millenaristi e New Age, seguaci dell'esoterismo, figli dei fiori e sostenitori delle medicine alternative. Non mancano membri e simpatizzanti di Alternativa per la Germania (AfD), partito nazionalconservatore che raccoglie consensi anche nella destra radicale. (Geb)