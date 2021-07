Usa-India: colloquio Blinken-Jaishankar, focus su Afghanistan e Quad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il preoccupante scenario afgano e la cooperazione tra i Paesi membri del Quad per tutelare la pace e la sicurezza nell'Indo-Pacifico hanno dominato l'agenda dei colloqui tra il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, e il ministro degli Esteri indiano, Subrahmanyam Jaishankar, che si sono svolti a Nuova Delhi nella giornata di ieri. Blinken, giunto in India il giorno precedente per una visita ufficiale di due giorni, ha dichiarato che i due Paesi concordano nel ritenere che non esista una soluzione militare al conflitto in Afghanistan: "E' necessario giungere a una risoluzione pacifica, e ciò dipende dalla disponibilità dei talebani e del governo afgano di sedere allo stesso tavolo", ha detto Blinken durante una conferenza stampa a margine dell'incontro con l'omologo indiano. Blinken ha assicurato che gli Stati Uniti "restano profondamente coinvolti" nelle dinamiche dell'Afghanistan nonostante il ritiro delle truppe da quel Paese. "Lì manteniamo non soltanto una forte ambasciata, ma anche importanti programmi per continuare a sostenere l'Afghanistan sul piano economico. (...) Siamo impegnati sul fronte della diplomazia per far incontrare tutte le parti al tavolo di una soluzione pacifica del conflitto", ha aggiunto Blinken, cui ha fatto eco il ministro indiano, che ha fatto appello a percorrere seriamente la via dei negoziati di pace. (segue) (Inn)