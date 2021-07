Usa-India: colloquio Blinken-Jaishankar, focus su Afghanistan e Quad (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa ha discusso anche il ruolo regionale del Quad, il quartetto che oltre a Usa e India riunisce anche Giappone e Australia, e che gli Stati Uniti puntano a far emergere come una vera e propria alleanza regionale di sicurezza. "Rafforzre il Quad come piattaforma cooperativa è nel nostro comune interesse, e dobbiamo lavorare assieme ancor più strettamente sulle sfide cruciali dei nostri tempi come il terrorismo, il mutamento climatico, la pandemia e il rafforzamento delle catene di fornitura", ha detto Blinken. Nel corso della sua visita in India, Blinken ha discusso approfonditamente le strategie di contrasto alla pandemia di coronavirus; il segretario ha annunciato ulteriori aiuti per 25 milioni di dollari a sostegno della campagna vaccinale in India, e destinati in particolare a rafforzare la logistica dei vaccini, combattere l'esitazione vaccinale e formare gli operatori sanitari. (segue) (Inn)