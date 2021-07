Usa-India: colloquio Blinken-Jaishankar, focus su Afghanistan e Quad (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’India apprezza il “forte impegno” del presidente degli Stati Uniti Joe Biden a rafforzare il partenariato strategico bilaterale. Lo ha scritto su Twitter il primo ministro indiano, Narendra Modi, al termine di un incontro con il segretario di Stato Usa Antony Blinken, in visita a Nuova Delhi dal 27 luglio. Modi ha parlato di incontro positivo con il capo della diplomazia di Washington e ha ricordato come il partenariato bilaterale sia “ancorato ai condivisi valori democratici” dei due Paesi e sia per “il bene del mondo”. Nella giornata di oggi Blinken è stato ricevuto anche dal ministro degli Esteri indiano Subrahmanyam Jaishankar. Nell'occasione ha annunciato lo stanziamento di ulteriori 25 milioni di dollari per contribuire al programma di vaccinazione in India. “I fondi – ha spiegato Blinken – contribuiranno a salvare vite rafforzando la catena di distribuzione dei vaccini, contenendo la disinformazione e formando nuovi operatori sanitari”. (segue) (Inn)