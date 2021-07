Usa-India: colloquio Blinken-Jaishankar, focus su Afghanistan e Quad (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Jaishankar, da parte sua, ha ringraziato l’amministrazione del presidente Usa Joe Biden per aver consentito l’esportazione dei materiali rari usati nella produzione dei vaccini in India e per “l’eccezionale sostegno” durante la seconda ondata di contagi da Covid. Gli Stati Uniti avevano già stanziato oltre 200 milioni di dollari a favore dall’India per contribuire alle attività di contenimento della pandemia. Nel corso della sua visita a Nuova Delhi il segretario di Stato ha incontrato anche Ngodup Dongchung, rappresentante del governo tibetano in esilio e del Dalai Lama a Nuova Delhi, insieme a un gruppo di rappresentanti della società civile. Lo riferisce il quotidiano “India Times”, secondo cui l’incontro è destinato a scatenare l’ira della Cina, che considera il Tibet parte del proprio territorio e il Dalai Lama un separatista. Quello tra Blinken e Dongchung è stato il più significativo contatto tra gli Stati Uniti e la leadership tibetana da quando, nel 2016, l’allora presidente Usa Barack Obama ha ricevuto il Dalai Lama a Washington. (segue) (Inn)