Usa-India: colloquio Blinken-Jaishankar, focus su Afghanistan e Quad (5)

- Nella mattinata di ieri Blinken è stato ricevuto inoltre dal consigliere alla Sicurezza nazionale dell’India, Ajit Doval, con il quale ha discusso degli ultimi sviluppi della situazione in Afghanistan e nell’Indo-Pacifico. Lo riferisce il quotidiano indiano “Hindustan Times”, secondo cui il confronto si è protratto per oltre un’ora. “Blinken ha condiviso la sua visione in merito all’Afghanistan e all’atteggiamento bellicoso della Cina nel Mar Cinese Meridionale e nell’Indo-Pacifico. Doval, da parte sua, ha parlato della posizione dell’India sulla sicurezza nella regione di Afghanistan e Pakistan, sull’offensiva talebana e sulla situazione nel Ladakh orientale (al confine con la Cina, dove resta alta la tensione)”, ha affermato una fonte governativa indiana secondo cui si è trattato di uno scambio di opinioni “molto franco”. “Sono state discusse le varie soluzioni per stabilizzare l’Afghanistan” in vista del completamento del ritiro delle forze Usa, ha aggiunto la fonte. Le due parti hanno anche discusso del prossimo summit del formato Quad (del quale fanno parte anche Giappone e Australia), in programma a ottobre negli Stati Uniti. Il Giappone deve ancora confermare la propria partecipazione a causa delle elezioni generali che dovrebbero tenersi nel Paese nello stesso periodo. (segue) (Inn)