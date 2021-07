Usa-India: colloquio Blinken-Jaishankar, focus su Afghanistan e Quad (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La visita del capo della diplomazia di Washington giunge in un momento particolarmente delicato. L’India, considerata dall’amministrazione del presidente Joe Biden un partner chiave per il contenimento strategico della Cina in Asia, è preoccupata dai recenti sviluppi delle crisi regionali. In Afghanistan, in vista del completamento del ritiro delle forze Usa e Nato, i talebani hanno avviato un’offensiva ad ampio raggio che ha permesso loro di prendere il controllo di buona parte dei territori lungo le frontiere. In Myanmar la giunta militare che ha preso il potere lo scorso primo febbraio attraverso un colpo di Stato sembra essere riuscita a congelare lo status quo e a vanificare gli sforzi della comunità internazionale (segnatamente degli Stati Uniti e dei Paesi dell’Associazione delle nazioni del sud-est asiatico, Asean) volti riportare il Paese sui binari della transizione democratica. (segue) (Inn)