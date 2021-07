Imprese: Samsung prevede forte domanda di microchip nel secondo semestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Samsung Electronics, il primo produttore mondiale di chip di memoria, prevede che la domanda globale di semiconduttori si manterrà forte nella seconda metà del 2021, grazie anche alla corsa all'accumulazione di scorte di magazzino in previsione di un ulteriore aumento dei prezzi. "Il business dei chip di memoria continuerà a godere di una crescita della domanda per server e prodotti mobile", recita un documento allegato ai risultati operativi per il secondo trimestre. Samsung ha rivisto al rialzo l'utile netto nel secondo trimestre, in aumento del 54,3 per cento su base annua a 12.600 miliardi di won (11 miliardi di dollari). (Git)