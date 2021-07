Imprese: Edison, crescita sostenuta in primo semestre, ricavi a 4,1 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di amministrazione di Edison, riunitosi ieri, ha esaminato la Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021, che si è chiusa con una significativa crescita di tutte le aree di attività. Nel periodo, come si legge in un comunicato, i ricavi di Edison sono aumentati del 32,6 per cento a 4.120 milioni di euro da 3.107 milioni di euro del primo semestre 2020, beneficiando del recupero dello scenario di riferimento e del conseguente incremento dei prezzi medi di vendita. In forte crescita anche il Margine operativo lordo (Ebitda) che si è attestato a 472 milioni di euro con un incremento del 24,2 per cento rispetto a 380 milioni di euro del primo semestre del 2020, grazie soprattutto al buon andamento della Filiera energia elettrica. Filiera che ha beneficiato, in particolare, del contributo della generazione rinnovabile e termoelettrica, della performance delle attività di ottimizzazione del portafoglio produttivo e della forte crescita delle attività downstream. Il risultato registra anche il contributo di componenti one-off legate all’esito positivo della dismissione di Infrastrutture distribuzione gas (Idg) e delle sentenze relative a Edison Stoccaggio, per un valore dell’ordine di 30 milioni di euro. Il gruppo ha chiuso il primo semestre dell’anno con un utile di 319 milioni di euro rispetto al risultato netto negativo per 65 milioni di euro dello stesso periodo del 2020. (segue) (Com)