Imprese: Edison, crescita sostenuta in primo semestre, ricavi a 4,1 miliardi di euro (2)

- Il risultato è frutto del buon andamento industriale - favorito dalla ripresa dello scenario di riferimento - e di elementi non ricorrenti correlati alle Attività non-Energy1 e, in positivo, all’esercizio dell’opzione di riallineamento dei valori fiscali di alcuni asset e del goodwill. Il risultato netto corrente è di 207 milioni di euro. L’indebitamento finanziario3 al 30 giugno 2021 è pari a 423 milioni di euro da 520 milioni di euro al 31 dicembre 2020, e registra gli investimenti che Edison ha sostenuto, soprattutto nella generazione rinnovabile e low carbon, oltre alle operazioni straordinarie realizzate nel periodo (acquisto del 70 per cento di E2i Energie Speciali, cessione delle attività E&P in Norvegia e di Idg) in coerenza con l’impegno ad accompagnare il Paese verso gli obiettivi di decarbonizzazione. Questi risultati confermano la validità delle scelte strategiche compiute nell’ultimo periodo dalla società per focalizzarsi sui settori della transizione energetica. Il nuovo profilo di rischio di Edison e l’evoluzione favorevole dei risultati hanno anche portato le agenzie di rating ad alzare la loro valutazione. (Com)