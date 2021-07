Germania: debito pubblico al massimo storico di 2.172,9 miliardi di euro nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il debito pubblico della Germania calcolato a fine anno ha raggiunto al termine del 2020 il massimo storico di 2.172,9 miliardi di euro, con un aumento del 14,4 per cento su base annua. La quota pro capite è salita dai 22.860 euro del 2019 a 26.141 euro. È quanto comunicato dall'Istituto federale di statistica (Stba), secondo cui la crescita del disavanzo è dovuta in particolare alla risposta alla crisi del coronavirus. In particolare, alla fine dello scorso anno, il debito del governo federale ammontava a 1.403,5 miliardi di euro, con un incremento del 18,1 per cento su base annua, ossia di 214,9 miliardi di euro. Per i Laender, il disavanzo ha sperimentato un'espansione del 9,8 per cento, pari a 57 miliardi di euro, a 630 miliardi di euro. Per i comuni, infine, il risultato è un +1,5 per cento, ossia 1,9 miliardi di euro che portano il debito a 133,3 miliardi di euro. (Geb)