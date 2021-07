Ue: Panetta (Bce), i rischi di una ripresa incompleta sono ancora alti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' davvero possibile tornare alle tendenze pre-crisi. "Certo. Con investimenti pubblici aggiuntivi pari all'1,6 per cento del Pil, l'eurozona potrebbe essere già nel 2022 sul trend di crescita pre-crisi. Se l'economia non cresce, soffrono soprattutto i più deboli. L'Europa ha nuovi strumenti comuni, come Next Generation Eu, possiamo essere ambiziosi". Un sistema come il Recovery Fund andrebbe reso permanente. "Sarebbe un progresso importante, ma non tutti sono d'accordo, e si possono capire i diversi punti di vista. La possibilità di ulteriori avanzamenti dipenderà in modo decisivo da come saranno utilizzate le risorse dell'Ngeu. È essenziale che i fondi europei siano utilizzati — soprattutto da parte dai paesi che ne beneficiano di più, quali l'Italia e la Spagna — per ristrutturare l'economia e avviare una fase di crescita di cui tutti possano beneficiare", ha concluso Panetta. (Res)