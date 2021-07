Migranti: Tajani, tampone obbligatorio e pass per gli immigrati in arrivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il drammatico caso della Tunisia, con il possibile aumento dei flussi migratori verso l'Italia e l'Europa, ci impone di correre ai ripari e dunque abbiamo presentato un piano al governo e al Commissario Figliuolo affinché sia fatto obbligatoriamente un tampone a tutti gli immigrati, regolari e irregolari, che sbarcheranno in Italia e sia data loro la possibilità di vaccinarsi". Lo ha detto a "Il Messaggero" Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia ed europarlamentare, che presenta così il piano elaborato dal partito di Silvio Berlusconi sul fronte dell'immigrazione con un occhio alla tutela della salute degli italiani. "Dobbiamo pensare innanzitutto alla salute di tutti, con un atto di solidarietà verso persone che sbarcano alla spicciolata sulle spiagge delle isole ma anche verso i turisti e gli italiani che in quelle isole passano le vacanze o ci lavorano tutto l'anno. Leggo di clandestini che passeggiano nei centri abitati di alcune isole senza un controllo sanitario. Non possiamo permettercelo". (segue) (Res)