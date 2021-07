Migranti: Tajani, tampone obbligatorio e pass per gli immigrati in arrivo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' fondamentale - osserva il coordinatore forzista - che chi sbarca sia sottoposto in tempi brevissimi a un tampone proprio per scoprire eventuali positivi e isolarli immediatamente anche a costo di dare agli altri, ai negativi, il Pass di 48 ore previsto. E' evidente che si tratta innanzitutto di una misura di buon senso. Questa misura andrebbe adottata anche per tutti gli immigrati regolari che tornano dai loro paesi, anche se nella maggior parte dei casi già succede". "Poi - conclude Tajani - proponiamo che a tutti coloro che sbarcano venga proposto di vaccinarsi in modo che siano protetti nella fase di tempo che passeranno sul territorio nazionale. Anche questa misura fa coincidere solidarietà e difesa della salute di tutti". (Res)