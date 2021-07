El Salvador: spiccato ordine di cattura internazionale per ex presidente Sanchez Ceren (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I membri della Corte costituzionale destituiti erano finiti nel mirino delle critiche del governo soprattutto per alcune decisioni adottate nel corso della pandemia del nuovo coronavirus. In particolare veniva loro rimproverata come non corretta la bocciatura di decreti presidenziali che mettevano forti freni alla circolazione e alle attività economiche. Il tribunale costituzionale aveva avvertito che la destituzione dei suoi magistrati non era conforme alla Carta, perché in violazione della "forma di governo repubblicana, democratica e rappresentativa e del sistema politico pluralista". (segue) (Mec)