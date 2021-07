Usa: Biden annuncia accordo bipartisan su infrastrutture, “democrazia può funzionare”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’accordo bipartisan sul piano per le infrastrutture “segnala al mondo che la nostra democrazia può funzionare, offrire e fare grandi cose”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, annunciando il piano con 550 miliardi di dollari in nuove spese per riparare strade, ponti e corsi d'acqua statunitensi ed espandere i programmi di energia verde. “L'accordo sulle infrastrutture farà crescere l'economia, migliorerà la nostra competitività, creerà buoni posti di lavoro e renderà la nostra economia più sostenibile, resiliente e giusta", ha affermato in una dichiarazione il capo della Casa Bianca. “Nessuna delle due parti - ha aggiunto - ha ottenuto appieno ciò che voleva. Ma questo è ciò che significa scendere a compromessi e creare consenso: il cuore della democrazia” ribadendo che l'accordo raggiunto “è un progetto operaio per ricostruire l'America che contribuirà a rendere la nostra ripresa economica un boom storico a lungo termine". L’intesa è stata raggiunta dopo due mesi di negoziati spesso tesi tra Democratici e Repubblicani e che hanno visto il coinvolgimento diretto del presidente Biden.(Nys)