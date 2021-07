Brasile: arrestato presunto mandante omicidio consigliera municipale Marielle Franco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia civile dello stato di Paraíba ha arrestato nella serata di ieri, 28 luglio, il presunto mandante dell'omicidio del consigliere comunale di Rio de Janeiro, Marielle Franco del Partito socialismo e libertà (Psol), uccisa in un agguato il 14 marzo del 2018 insieme con il suo autista Anderson Gomes. L'uomo arrestato, di cui non è stato ancora rivelato il nome, sarebbe il capo di una delle organizzazioni criminali paramilitari egemoni della zona occidentale della città di Rio, note come Milizie, Gardenia Azul e Morro do Tirol. L'arresto è stato eseguito da agenti di polizia della sezione di repressione del crimine organizzato (Draco), nel municipio di Queimadas, a circa 140 chilometri dalla capitale dello stato, Joao Pessoa. L'operazione, coordinata dalla procura di Rio de Janeiro (Mprj) che sta indagando sul caso, è ancora in corso. (Brb)