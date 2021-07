Giappone: Olimpiadi, è polemica per un video di atleti israeliani che distruggono un letto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha destato polemiche in Giappone un video che riprende atleti olimpici israeliani mentre saltano su uno dei letti del villaggio olimpico di Tokyo, in Giappone, sino a sfondarlo. Il video, subito circolato sul web prima di essere rimosso su richiesta della delegazione olimpica israeliana, era stato caricato su TikTok da Ben Wanger, un giocatore di baseball nato negli Usa e parte della squadra olimpica di Israele. Nel video si vedono sino a nove atleti israeliani saltare simultaneamente su uno dei letti in cartone del villaggio olimpico a Tokyo, bollati come "anti-sesso". I letti, progettati per reggere un peso massimo di 200 chilogrammi, hanno la funzione di impedire "rapporti intimi" tra atleti al fine di limitare i rischi di contagio nel contesto della pandemia di coronavirus. Il video ha suscitato pesanti critiche da parte degli internauti giapponesi, anche se prima dei Giochi la natura stessa dei letti era stata oggetto di dibattito in Giappone e a livello internazionale. (Git)