Covid: Thailandia, Indonesia puntano sui vaccini non-cinesi sperando in maggiore efficacia (2)

- Secondo il governo Thailandese, 618 dei circa 677mila operatori sanitari sottoposti a vaccinazione tra aprile e giugno, utilizzando il vaccino di Sinovac, sono risultati positivi al coronavirus, e almeno una infermiera è deceduta. In Indonesia, invece, oltre l'80 per cento delle 152 milioni di dosi di vaccino sinora somministrate alla popolazione sino al 22 luglio scorso sono state fornite da Sinovac. Il 16 luglio il governo indonesiano ha iniziato a somministrare agli operatori sanitari una terza dose, ricorrendo al vaccino prodotto dalla statunitense Moderna. Il ministro della Salute indonesiano, Budi Gunadi Sadikin, ha dichiarato che la terza dose punta a fornire agli operatori medici in prima linea "la massima protezione contro la nuova variane del virus". Dallo scorso gennaio almeno 20 medici indonesiani sono morti a causa della Covid-19 pur avendo ricevuto almeno una dose di vaccino. (Fim)