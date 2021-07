Usa-Cina: il nuovo ambasciatore cinese Qin Gang arriva a Washington

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo ambasciatore della Cina a Washington, Qin Gang, è arrivato nella capitale degli Stati Uniti ieri, 28 luglio, ed ha inaugurato il proprio mandato esprimendo l'augurio agli Usa di lasciarsi presto alle spalle la pandemia di Covid-19. Qin ha voluto rivolgere agli Stati Uniti un primo messaggio all'insegna dell'ottimismo per il grande potenziale delle relazioni bilaterali: "Credo fermamente che la porta delle relazioni sino-americane, che è già aperta, non possa e non debba chiudersi", ha dichiarato Qin ai giornalisti di fronte alla sua residenza a Washington. "Le relazioni bilaterali sono giunte ad un nodo critico, e presentano non soltanto difficoltà e sfide, ma anche grandi opportunità e potenziale", ha aggiunto l'ambasciatore. L'arrivo di Qin a Washington giunge pochi giorni dopo i colloqui di alto livello svoltisi a Tianjin, in Cina, tra la vicesegretaria di Stato Usa, Wendy Sherman, e i vertici del ministero degli Esteri cinese. (segue) (Nys)