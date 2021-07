Usa-Cina: il nuovo ambasciatore cinese Qin Gang arriva a Washington (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante i colloqui tra Sherman e il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, questi ha esortato gli Stati Uniti a smettere di sovvertire il socialismo cinese, di ostacolare lo sviluppo nazionale e di minare l'integrità territoriale della Cina. Definendo la visita di Sherman come una prova della prosecuzione del dialogo reciproco, Wang ha affermato che Pechino e Washington dovrebbero "cancellare le incomprensioni ed evitare giudizi errati". Wang ha sostenuto anzitutto che gli Usa non dovrebbero "tentare di sovvertire il sistema del socialismo con caratteristiche cinesi", dal momento che "la Cina segue una strategia aperta di cooperazione vantaggiosa per tutti". In secondo luogo, ha detto il ministro, gli Usa non dovrebbero ostacolare il processo di sviluppo della Cina: "La modernizzazione non è un diritto esclusivo degli Stati Uniti", ha affermato Wang. (segue) (Nys)