Usa-Cina: il nuovo ambasciatore cinese Qin Gang arriva a Washington (3)

- Inoltre, gli Usa non dovrebbero "danneggiare l'integrità territoriale" di Pechino: questioni riguardanti lo Xinjiang, il Tibet e Hong Kong non hanno mai riguardato i "diritti umani" o la "democrazia", ma la lotta contro "l'indipendenza dello Xinjiang", "l'indipendenza del Tibet" e "l'indipendenza di Hong Kong", ha affermato Wang, che ha fatto riferimento anche a Taiwan: "Se le forze indipendentiste provocheranno il governo centrale, la Cina avrà il diritto di prendere qualsiasi misura necessaria per fermarle", ha affermato il ministro degli Esteri, che ha esortato gli Stati Uniti ad agire con prudenza nell'ambito delle questioni relative allo Stretto. (Nys)