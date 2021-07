Giappone: Olimpiadi, record di di casi giornalieri tra atleti e personale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Olimpiadi estive di Tokyo hanno avuto ufficialmente inizio venerdì 23 luglio con la Cerimonia di apertura dei Giochi presso lo stadio nazionale della capitale giapponese. Alla cerimonia, preceduta da un sorvolo della capitale della pattuglia acrobatica della Foza aerea di autodifesa giapponese, "Blue Impulse", assistono in presenza solamente un migliaio di spettatori. I Giochi si svolgono nel contesto senza precedenti di una pandemia virale che ha costretto Tokyo ad assumere misure restrittive e profilassi sanitarie senza precedenti, tanto che nel Paese non è mai cessato il dibattito in merito all'opportunità o meno di tenere l'evento. Nelle intenzioni del Comitato olimpico nazionale (Cio) e del governo giapponese, le Olimpiadi - il più vasto e importante evento sportivo internazionale dall'inizio della pandemia - servirà da simbolo di speranza, resistenza e rilancio della comunità internazionale. Alle Olimpiadi, rinviate lo scorso anno proprio a causa della Pandemia, prendono parte circa 11mila atleti da oltre 200 Paesi e regioni del mondo. L'evento si protrarrà per 17 giorni, sino al prossimo 8 agosto. (segue) (Git)