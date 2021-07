Giappone: Olimpiadi, record di di casi giornalieri tra atleti e personale (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Comitato olimpico internazionale (Cio), Thomas Bach, ha chiesto al primo ministro del Giappone, Yoshihide Suga, di riconsiderare la decisione di tenere le Olimpiadi estive di Tokyo a porte chiuse anche a evento già iniziato, nel caso il quadro dell'emergenza pandemica a Tokyo e nelle prefetture limitrofe esibisca un miglioramento significativo nelle prossime settimane. Lo riferiscono fonti vicine all'ufficio del primo ministro del Giappone. Bach ha incontrato Suga a Tokyo mercoledì 14 luglio. La capitale giapponese è stata posta in un nuovo stato di emergenza pandemica all'inizio della scorsa settimana in risposta ad una nuova ondata di contagi. Suga ha dichiarato che i cinque organi organizzatori delle Olimpiadi rivaluteranno la politica relativi alla presenza di spettatori ai Ghiochi nel caso di mutamenti significativi del quadro pandemico. Nel frattempo, il governo e il Comitato organizzatore dei Giochi hanno stabilito che gli atleti olimpici che si trovano in regime di quarantena potranno sospenderla e prendere parte alle competizioni, a patto di risultare negativi ad un tampone prima della competizione. (segue) (Git)