© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venti atleti di atletica leggera sono stati esclusi dalle Olimpiadi di Tokyo 2020 per non aver rispettato le regole dei test antidoping. Lo riferisce il quotidiano britannico "The Independent" che cita l'Unità di integrità dell'atletica, secondo cui gli atleti includono 10 di nazionalità nigeriana e altri provenienti da Bielorussia, Bahrain, Etiopia, Kenya, Marocco e Ucraina. (Rel)