Reddito cittadinanza: Di Maio, per Istat è stato determinante, ora investimenti mirati

- Senza il Reddito di cittadinanza e gli altri interventi straordinari che abbiamo realizzato, la pandemia avrebbe aggravato a dismisura le condizioni economiche di milioni di italiani. Lo ha scritto su Facebook il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. "Sul 2020 l'Istat ci dà un'altra conferma dell'importanza determinante di misure di sostegno come Reddito di Cittadinanza, Cig, Reddito di Emergenza, bonus per i lavoratori autonomi e tante altre a sostegno delle famiglie. Il loro effetto è la riduzione della diseguaglianza tra gli italiani", ha aggiunto Di Maio. "Certamente sulle politiche attive dobbiamo fare sempre di più, così da aiutare i cittadini a reinserirsi nel mercato del lavoro, con investimenti mirati per sostenere le imprese: è necessario creare nuove opportunità", ha spiegato il titolare della Farnesina. "Ma oggi la risposta a chi ha ancora il coraggio di strumentalizzare politicamente il bisogno di milioni di persone è la testimonianza di chi ha nuove certezze economiche proprio grazie al Reddito e alle altre misure. Noi questa battaglia continuiamo a combatterla per loro, per la loro dignità", ha concluso il ministro. (Res)