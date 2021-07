Iran: Usa condannano violenza contro manifestanti iraniani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti condannano l'uso della violenza contro i manifestanti in Iran ed esprimono sostegno per il loro diritto a manifestare pacificamente. Lo ha detto il portavoce del Dipartimento di Stato Usa Ned Price in una dichiarazione. "Condanniamo l'uso della violenza contro manifestanti pacifici. Sosteniamo i diritti degli iraniani di riunirsi ed esprimersi pacificamente, senza timore di violenze e detenzioni da parte delle forze di sicurezza", ha affermato Price. La dichiarazione del Dipartimento di Stato arriva dopo che sono emerse notizie secondo cui le forze di sicurezza iraniane avevano sparato sui manifestanti, provocando più morti, durante le proteste in Iran, iniziate per una carenza d'acqua nella provincia del Khuzestan e che ora si sono ora diffuse in varie città tra cui Teheran, Karaj e Tabriz. (Nys)