Usa: media, governo pensa a risarcimenti al settore pesca per espansione eolico offshore

- L’amministrazione Biden sta esaminando un piano per compensare finanziariamente l'industria della pesca colpita dall'espansione dei progetti eolici nell'Atlantico. Secondo quanto riferito da “The Hill”, il settore della pesca si è schierata con forza contro i parchi eolici offshore che, secondo loro, potrebbero interferire sia con gli ecosistemi che sulle loro attività. Nove stati costieri hanno anche esortato il governo federale, in una lettera inviata all'inizio di questo mese, a sviluppare dei piani per affrontare i potenziali danni alla pesca. (Nys)