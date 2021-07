El Salvador: spiccato ordine di cattura internazionale per ex presidente Sanchez Ceren (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un messaggio pubblicato sul profilo twitter ufficiale, l'Assemblea nazionale spiegava inoltre che la destituzione del procuratore generale era legata al "dimostrato" vincolo con il partito oggi di opposizione, Arena. "Si è dimostrato che esiste un legame tra i partito Arena e il procuratore generale della Repubblica. Lo si vede in fotografie delle elezioni del 2019, nella pagina web del partito e nel suo curriculum", si legge in un primo tweet. "È sufficiente controllare la lista dei finanziatori privati di Arena dal 2014, ricavati dalla pagina ufficiale, in cui appare l'attuale procuratore generale della Repubblica. Lo stesso popolo salvadoregno è stato testimone di come Raul Melara partecipi attivamente come membro di Arena", aggiunge l'Assemblea. (Mec)