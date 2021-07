Cuba: rinviata riunione straordinaria Consiglio permanente dell'Osa sulla crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio permanente dell'Organizzazione degli Stati americani (Osa) ha rinviato a data da destinarsi la seduta straordinaria inizialmente prevista per oggi con l'obiettivo di "esaminare la situazione a Cuba", all'indomani delle inedite proteste di piazza di inizio mese. Lo ha reso noto la stessa Osa attraverso un breve comunicato. Ancora non è stata resa nota la nuova data. I 34 ambasciatori dell'ente panamericano esamineranno la situazione di crisi apertasi domenica 11 e lunedì 12 luglio, quando migliaia di cubani hanno occupato le piazze di oltre 40 città denunciando condizioni gravi alimentari e sanitarie oltre ad invocare la fine della "dittatura". Le proteste si sono saldate con la morte di una persona, decine di feriti e centinaia di arresti. La riunione giunge nei giorni in cui la comunità internazionale aumenta la pressione sull'Avana, per la risposta giudicata eccessiva alle proteste di piazza. Da ultimi, gli Stati Uniti hanno intensificato la pressione sul governo cubano inserendo il ministro della Difesa, Alvaro Lopez-Miera, e altri alti funzionari dell'esercito nella lista delle persone oggetto di sanzioni. (segue) (Nys)