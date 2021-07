Cuba: rinviata riunione straordinaria Consiglio permanente dell'Osa sulla crisi (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Critiche alla convocazione del Consiglio permanente sono arrivate anche dal governo del Nicaragua. "La delegazione del Nicaragua esprime il suo più fermo rifiuto a questa convocazione, con la quale, in cattiva fede, si cerca di fare eco a una crudele campagna di disinformazione e manipolazione mediatica", ha detto la vicepresidente Rosario Murillo, moglie del presidente Daniel Ortega. Managua ha peraltro fatto sapere che "presto" invierà aiuti alimentari all'Isola. "Nei prossimi giorni, molto presto, il nostro popolo e il nostro governo invieranno un'imbarcazione con cibo nicaraguense a Cuba, per contribuire in questi momenti di pandemie: la pandemia e la peste yankee che dobbiamo combattere", ha detto Murillo. Analoga scelta è stata fatta dal governo del Messico. (Nys)