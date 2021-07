Usa: Senato vota per avviare dibattito sul piano infrastrutture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Senato degli Stati potrebbe approvare entro questo fine settimana l’ampio pacchetto sulle infrastrutture sul quale è stato raggiunto nelle scorse ore un accordo bipartisan. Con un voto di 67 a 32, i senatori hanno dato l’ok per far avanzare alla camera alta il disegno di legge – il più grande sui trasporti nella storia degli Stati Uniti – considerato dal presidente Joe Biden una priorità chiave per il Paese. Il voto apre così il processo per discutere e modificare la proposta, che destinerebbe 550 miliardi di dollari a trasporti, banda larga e servizi pubblici. Il voto di mercoledì arriva circa un mese dopo che Biden e i 10 senatori al centro del gruppo negoziale bipartisan hanno annunciato fuori dalla Casa Bianca di aver raggiunto un accordo quadro per circa 1,2 mila miliardi di dollari da investire in otto anni. I Democratici mirano a far passare il pacchetto insieme a un piano separato per investire in assistenza all’infanzia, congedi retribuiti, istruzione e misure per frenare il cambiamento climatico.(Nys)