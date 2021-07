Azerbaigian-Serbia: ministro Esteri Selakovic, volontà politica di intensificare cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri degli Esteri di Serbia e Azerbaigian, rispettivamente Nikola Selakovic e Jeyhun Bayramov, hanno confermato oggi "la volontà politica" di intensificare la cooperazione fra i due Paesi. Lo ha detto lo stesso Selakovic in una conferenza stampa a Baku successiva all'incontro con l'omologo dell'Azerbaigian. Selakovic ha sottolineato che la Serbia attribuisce un'importanza particolare al partenariato strategico con l'Azerbaigian e ha auspicato che nel prossimo periodo ci possa essere un'intensificazione del dialogo ai massimi livelli. A questo proposito Selakovic ha rivolto un invito al ministro Bayramov a compiere una visita ufficiale di ritorno in Serbia. Il capo della diplomazia serba ha aggiunto che entrambi i Paesi si impegnano a rispettare i principi del diritto internazionale, nonché a fornire sostegno reciproco per la conservazione dell'integrità territoriale e della sovranità. Selakovic ha ringraziato per la posizione di principio dell'Azerbaigian che non riconosce l'indipendenza dichiarata dal Kosovo. Riguardo alla cooperazione economica, il ministro serbo ha osservato che esiste spazio per un suo ulteriore sviluppo. (segue) (Seb)