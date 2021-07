Usa: Florida sospende permesso d’armi a 22 persone accusate della rivolta al Campidoglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Florida ha sospeso i permessi di trasporto nascosto di armi a 22 persone accusate dell'assalto del 6 gennaio al Campidoglio degli Stati Uniti. Nikki Fried, commissario del Dipartimento dell'agricoltura e dei servizi ai consumatori della Florida, ha annunciato le sospensioni subito dopo un'audizione al Congresso sui fatti accaduti a Capitol Hill. "Gli eventi profondamente inquietanti che si sono verificati al Campidoglio della nostra nazione il 6 gennaio sono stati sedizione, tradimento e terrorismo interno - e quegli individui coinvolti nell'insurrezione devono essere ritenuti responsabili per aver tentato di sovvertire il nostro processo democratico", ha affermato Fried, il cui dipartimento gestisce il programma statale di licenza per il trasporto di armi nascoste. L'ufficio di Fried non ha specificato a quali individui sarebbe stata sospesa la licenza per il trasporto nascosto, ma sono 22 i cittadini della Florida arrestati in relazione alla rivolta.(Nys)