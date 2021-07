Sudafrica: governo "scioccato" da decisione di concedere a Israele status di osservatore Ua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Sudafrica si è detto "scioccato" dalla decisione dell'Unione africana di concedere a Israele lo status di osservatore presso l'organizzazione. In una nota pubblicata oggi, il ministero degli Esteri ha accusato l'organismo di aver preso una decisione "unilaterale" senza consultare i suoi 55 paesi membri. "La decisione è ancor più scioccante (poiché avviene) in un anno in cui le popolazioni oppresse della Palestina sono state perseguitate da bombardamenti distruttivi e insediamenti illegali", afferma la dichiarazione, secondo cui "le azioni ingiuste commesse da Israele offendono la lettera e lo spirito della Carta dell'Unione africana". Il governo di Pretoria ha quindi annunciato che chiederà al presidente della Commissione dell'Ua, Moussa Faki Mahamat, di tenere un incontro con gli Stati membri per informarli della decisione. La scorsa settimana l'ambasciatore di Israele ad Addis Abeba, Aleleign Admasu, ha presentato la carta di Israele come membro osservatore all'organizzazione continentale di 55 membri. Israele ha avuto lo status di osservatore all'interno dell'Organizzazione dell'unità africana (Oau), antenata dell'Ua che si è sciolta nel 2002. (segue) (Res)